20:48 26 февраля 2018 0

Екатеринбургский цирк отремонтируют почти за сто миллионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитальным ремонтом Екатеринбургского цирка, после того, как рядом с ним взорвут телебашню, займется ООО «Урал Инжиниринг». Компания оказалась единственной, кто подал заявку на госконтракт на 97,7 миллиона рублей, говорится в документах, опубликованных 26 февраля на сайте госзакупок.

«В связи с тем, что на участие в запросе предложений подана только одна заявка… запрос предложений признан несостоявшимся. Учитывая, что заявка и участник закупки соответствуют требованиям документации о запросе предложений, закупочной комиссией принято решение заключить договор с единственным участником», — говорится в протоколе комиссии.

Судя по базе данных «Контур.Фокус», компания «Урал Инжиниринг» была образована в 2009 году. За это время компания выиграла 87 госконтрактов на 1,8 миллиарда рублей. Среди них подряд на ремонт Нижнетагильского цирка. Стоимость работ превысила 300 миллионов рублей. При этом местное издание «Между строк» называло «Урал Инжиниринг» аффилированной с компанией депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кагилева «НеоКрил», которая в 2014—2015 годах реконструировала драмтеатр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка в Нижнем Тагиле.

Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский в беседе с «URA.RU» заявил, что не следил за ходом аукциона и не знает, когда именно начнутся ремонтные работы. В отделе закупок цирка нашему агентству сообщили, что контракт с компанией «Урал Инжиниринг» еще не подписан, полностью процедура должна завершиться в течение десяти дней.

Нижнетагилский цирк после ремонта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Получить комментарий у Олега Кагилева не удалось — его помощник Диана Куличкина отказалась общаться с журналистом «URA.RU» на тему аффилированности компании «Урал Инжиниринг». В самой компании также не удалось получить комментарий — секретарь попросил позвонить во вторник, 27 февраля.

Ранее артисты Екатеринбургского цирка рассказывали «URA.RU», что боятся взрыва телебашни неподалеку. Задняя стена цирка, которая выходит прямо на башню, якобы находится в полуразрушенном состоянии. Если она не выдержит взрывной волны и рухнет, то дрессировщиков и зверей засыплет обломками. Впрочем Марчевский относится к взрыву башни с юмором. «Пока цирк не отремонтировали, можно ронять башню. Мы на это время выйдем из здания. Если что, новый построим. А если серьезно, те люди, которые будут заниматься ликвидацией башни, — профессионалы. Я им доверяю», — говорил ранее директор цирка нашему агентству.