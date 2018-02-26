На Ямале женщина за домогательства убила подростка скалкой и закопала его в сугробе

В Салехарде женщина в ответ на приставания несовершеннолетнего юноши убила его скалкой. Чтобы скрыть преступление, она закопала труп в снегу, на реке Полуй. Спустя восемь месяцев останки подростка нашли в Приуральском районе, на берегу реки Обь.
По материалам расследования известно, что в марте 2015 года в Салехарде 17-летний юноша в гостях распивал спиртное в компании взрослых мужчин. В это время с работы вернулась жена хозяина квартиры. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ее домогаться. В ответ на приставания она несколько раз ударила подростка скалкой. Удары пришлись в голову. Юноша потерял сознание и упал на пол.
«Спустя непродолжительный период времени осужденная, видя, что несовершеннолетний скончался, с целью сокрытия следов совершенного преступления при помощи гостей вывезла тело потерпевшего на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. В октябре 2015 года на берегу Оби, около поселка Горнокнязевск Приуральского района, нашли останки погибшего подростка. Тело принесло течением.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщину признали виновной. Суд назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее исполнитель популярной музыки Александр Ермак убил мужчину после того, как тот предложил ему интимные отношения. Жертва скончалась после двух десятков ножевых ранений.