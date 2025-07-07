В Кремле уточнили формулировку увольнения министра транспорта Старовойта

В официальном документе указа об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта Российской Федерации не содержалось упоминания об утрате доверия. Формулировку разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Про утрату доверия говорится, если такое было. Такой формулировки использовано не было», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Согласно указу, новым министром транспорта назначен Андрей Никитин, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства.
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