Украина ударила по жилому дому в Запорожской области, есть погибший. Видео

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Украина намеренно ударила по жилой застройке в Запорожской области
Украина намеренно ударила по жилой застройке в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ударили по жилому кварталу города Васильевка в Запорожской области, погиб 19-летний парень, находившийся во дворе дома. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что еще шесть человек были ранены, они госпитализированы в городскую больницу. С родственниками погибшего работают медики.

Более 10 квартир попавшего под удар дома были повреждены. На месте работают оперативные службы и спасатели. Балицкий держит происходящее на контроле, он пообещал родственникам погибшего всю необходимую помощь.

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ВСУ ударили по жилому кварталу города Васильевка в Запорожской области, погиб 19-летний парень, находившийся во дворе дома. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. «Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что еще шесть человек были ранены, они госпитализированы в городскую больницу. С родственниками погибшего работают медики. Более 10 квартир попавшего под удар дома были повреждены. На месте работают оперативные службы и спасатели. Балицкий держит происходящее на контроле, он пообещал родственникам погибшего всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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