ВСУ ударили по жилому кварталу города Васильевка в Запорожской области, погиб 19-летний парень, находившийся во дворе дома. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что еще шесть человек были ранены, они госпитализированы в городскую больницу. С родственниками погибшего работают медики.
Более 10 квартир попавшего под удар дома были повреждены. На месте работают оперативные службы и спасатели. Балицкий держит происходящее на контроле, он пообещал родственникам погибшего всю необходимую помощь.
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