21:20 26 февраля 2018 0

Явку повысят за счет родителей школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы нашли способ повысить явку на избирательные участки 18 марта. Сделать это, судя по всему, предполагается в частности за счет родителей школьников, которые в воскресный мартовский день будут участвовать в областном конкурсе и бороться за призы.

По информации «URA.RU», сообщения о грядущем конкурсе «Поющий город» появились в родительском чате одной из тюменских школ. Родительский комитет, якобы передавая информацию от классных руководителей, рассказывает о проекте, в котором участвуют ученики всех школ региона с первого по седьмой класс — победители получат поездку в Тобольск, за второе место полагается поездка в Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», а за третье — настольные игры. «Баллы дают за количество пришедших на выборы и заодно за тех, кто пришел болеть за своих, — пишут в чате. — Считаются все родственники». Там же отмечается, что явка на конкурс обязательна, отвечать за это будут классные руководители, а понедельник, 19 марта, объявляется официально выходным днем.

В городском департаменте образования корреспонденту «URA.RU» подтвердили — конкурс действительно пройдет 18 марта для учеников 1-7 классов, а родителям старшеклассников в этот день предложат сдать ЕГЭ. При этом здесь подчеркнули: приказа об объявлении 19 марта выходным днем нет.

В областном департаменте образования заверили, что никакого переноса выходных дней из-за конкурса 18 марта нет и не предвидится. «Традиционный областной форум „Большая перемена“ ежегодно проходит в марте. Он никак не связан с учебным процессом, поэтому необходимости в переносе или отмене занятий в школах нет», — подчеркнули в департаменте.

Тюменский политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что причин повышать явку таким образом в Тюмени причин нет и в данном случае, скорее всего, имеет место «излишнее рвение администрации школы». «По Тюмени особых проблем с явкой никогда не было — в отличие от той же самой Свердловской области, Курганской области, даже от ХМАО, где явка невысокая по крупным городам, — пояснил он. — В Тюменской области был комплекс мероприятий в виде той же лотереи, но даже в таких городах, как Ялуторовск, Тобольск, Ишим, где такая лотерея проводится нечасто, избиратель натренировал себя и стал дисциплинированным, уже без конкурсов придет на участки».

«Этот цикл приходится на весну, нет „полевых работ“, как осенью, а в весенний цикл у нас всегда традиционно высокая явка. Поэтому я бы не сказал, что это последняя соломинка, за которую можно хвататься», — пояснил он.