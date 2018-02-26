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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:34  26 февраля 2018 13

Совхоз потребовал от Грудинина вернуть земли стоимостью в миллиард рублей

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, жест руками, грудинин павел
Накануне выборов кандидата в президенты ждет судФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Акционеры ЗАО «Совхоз им. Ленина» подали иск к кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину. Они требуют вернуть в собственность совхоза два земельных участка стоимостью 1 млрд рублей. Московский арбитраж рассмотрит заявление 2 марта.

Предварительное слушание по иску акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» состоялось 26 февраля. Они просят признать недействительным договор ООО «ТТ Девелопмент» от 2008 года, заключенный между Совхозом, Грудининым и другими лицами. Истцы также оспаривают сделку о внесении Совхозом в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков, сообщает РАПСИ. «Считаем, что сделка была совершена с заинтересованностью, поскольку на момент ее заключения Грудинин, являясь директором Совхоза, был одним из учредителей ООО «ТТ Девелопмент», — пояснил представитель истцов Владимир Бояринов, отметив при этом, что до января 2018 года акционеры не подозревали о сделке.

Ранее больше сотни экс-сотрудников «Совхоза им. Ленина» подали в суд на Грудинина из-за того, что он не выдал им земельные паи. Представитель истцов пояснил, что каждый пайщик имел право на получение трех гектаров земли.

Наталья Михалева
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