На встрече с Явлинским в Перми «Яблоко» назвали филиалом «Единой России»

22:36 26 февраля 2018 2

Григория Явлинского ждал в Перми неудобный вопрос Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предвыборный визит в Пермь обернулся для Григория Явлинского жалобами на лидера местного отделения «Яблока». Как стало известно «URA.RU», кандидат лично получил от пермяков разоблачительное письмо.

В понедельник, 26 февраля, Пермь посетил кандидат в президенты РФ, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Политик сначала побывал на кондитерской фабрике «Софья», а в 18:00 в отеле «Урал» состоялась встреча с избирателями.

Источники агентства ранее сообщали, что конфликты вокруг регионального отделения «Яблока» получат развитие в публичном пространстве. Так и произошло. Как передает корреспондент «URA.RU», на встрече с пермяками депутат городской Думы Краснокамска от «Яблока» Ольга Бутылева открыто задала неудобный вопрос кандидату в президенты.

Ольга Бутылева нанесла удар по пермскому отделению «Яблока» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Народная избранница сравнила пермское отделения «Яблока» с филиалом «Единой России» и отметила, что деятельность лидера «ячейки» Ольги Колоколовой является угрозой для партии. Явлинский же не стал развивать дискуссию и ответил, что готов обсудить тему после встречи с избирателями.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Ольга Бутылева рассказала, что по окончании мероприятия подошла к Явлинскому и передала ему свое обращение. «Сказал, что будет разбираться», — добавила собеседница. Получить комментарий Ольги Колоколовой не удалось.

Источник агентства в партии утверждает, что Григорий Явлинский давно в курсе ситуации вокруг пермского отделения «Яблока»: «Сейчас он как опытный политик предпочел уйти от ответа, чтобы не ослаблять свои позиции в Пермском крае скандалом. Но какая-то реакция все равно последует».

Пермяки не смогли уйти от Явлинского без автографа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское отделение «Яблока» уже 12 лет возглавляет один из сильнейших политиков Краснокамского района — Ольга Колоколова, у которой имеется бизнес в сфере ЖКХ. «Яблочники» периодически успешно выступают на муниципальных выборах, что укрепляет позиции их лидера.

Однако в последние годы вокруг реготделения возникают конфликты. Пермскую «ячейку» фактически обвиняли в сотрудничестве с единороссами (подобные рассуждения звучали в том числе в СМИ), а в прошлом году партия отказалась от участия в выборах губернатора — Ольга Колоколова сослалась на то, что кандидатов у «Яблока» нет. При этом Григорий Явлинский публично согласился с этим тезисом.

Конфликт вокруг реготделения усиливает и тот факт, что в 2016 году «яблочники» получили еще одного сильного лидера. Общественный деятель Надежда Агишева получила мандат на выборах в Пермскую городскую Думу и весьма активно ведет себя в публичном пространстве.