{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
25 февраля 2018
24 февраля 2018
23 февраля 2018
22 февраля 2018
Главные новости Пермского края
22:36  26 февраля 2018 2

На встрече с Явлинским в Перми «Яблоко» назвали филиалом «Единой России»

Григорий Явлинский на встрече с избирателями. Пермь, явлинский григорий
Григория Явлинского ждал в Перми неудобный вопросФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Предвыборный визит в Пермь обернулся для Григория Явлинского жалобами на лидера местного отделения «Яблока». Как стало известно «URA.RU», кандидат лично получил от пермяков разоблачительное письмо.

В понедельник, 26 февраля, Пермь посетил кандидат в президенты РФ, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Политик сначала побывал на кондитерской фабрике «Софья», а в 18:00 в отеле «Урал» состоялась встреча с избирателями.

Источники агентства ранее сообщали, что конфликты вокруг регионального отделения «Яблока» получат развитие в публичном пространстве. Так и произошло. Как передает корреспондент «URA.RU», на встрече с пермяками депутат городской Думы Краснокамска от «Яблока» Ольга Бутылева открыто задала неудобный вопрос кандидату в президенты.

Григорий Явлинский на встрече с избирателями. Пермь, избиратели
Ольга Бутылева нанесла удар по пермскому отделению «Яблока»
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Народная избранница сравнила пермское отделения «Яблока» с филиалом «Единой России» и отметила, что деятельность лидера «ячейки» Ольги Колоколовой является угрозой для партии. Явлинский же не стал развивать дискуссию и ответил, что готов обсудить тему после встречи с избирателями.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Ольга Бутылева рассказала, что по окончании мероприятия подошла к Явлинскому и передала ему свое обращение. «Сказал, что будет разбираться», — добавила собеседница. Получить комментарий Ольги Колоколовой не удалось.

Источник агентства в партии утверждает, что Григорий Явлинский давно в курсе ситуации вокруг пермского отделения «Яблока»: «Сейчас он как опытный политик предпочел уйти от ответа, чтобы не ослаблять свои позиции в Пермском крае скандалом. Но какая-то реакция все равно последует».

Григорий Явлинский на встрече с избирателями. Пермь, явлинский григорий
Пермяки не смогли уйти от Явлинского без автографа
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское отделение «Яблока» уже 12 лет возглавляет один из сильнейших политиков Краснокамского района — Ольга Колоколова, у которой имеется бизнес в сфере ЖКХ. «Яблочники» периодически успешно выступают на муниципальных выборах, что укрепляет позиции их лидера.

Однако в последние годы вокруг реготделения возникают конфликты. Пермскую «ячейку» фактически обвиняли в сотрудничестве с единороссами (подобные рассуждения звучали в том числе в СМИ), а в прошлом году партия отказалась от участия в выборах губернатора — Ольга Колоколова сослалась на то, что кандидатов у «Яблока» нет. При этом Григорий Явлинский публично согласился с этим тезисом.

Конфликт вокруг реготделения усиливает и тот факт, что в 2016 году «яблочники» получили еще одного сильного лидера. Общественный деятель Надежда Агишева получила мандат на выборах в Пермскую городскую Думу и весьма активно ведет себя в публичном пространстве.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров