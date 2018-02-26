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15:11  26 февраля 2018 0

Приезд Явлинского ударит по пермскому «Яблоку»

Пермяки приготовили «сюрпризы» основателю партии
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание бюро
Короткую пермскую программу Григория Явлинского могут разнообразить недовольные местные «яблочники»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Визит в Прикамье кандидата в президенты Григория Явлинского может стать откровением как для самого политика, так и для региональной элиты. Местные игроки получили возможность лично узнать у лидера «Яблока», что же будет с пермской «ячейкой», которую давно упрекают в сотрудничестве с конкурентами.

В понедельник, 26 февраля, Явлинский посетит Пермь. В программе визита всего два мероприятия — поездка на кондитерскую фабрику «Софья» и встреча с избирателями в отеле «Урал» в 18:00.

В кулуарах обсуждают, что визит может быть «подогрет» противостоянием пермских политических игроков. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, отмечает, что в пермском отделении «Яблока» за последние годы возникало немало конфликтов. Появление лидера партии в Прикамье — повод публично «выплеснуть» недовольство. «Вопрос в том — осмелится ли кто-то публично поднять тему положения дел в отделении», — рассуждает информатор.

Пока все попытки повоевать с Ольгой Колоколовой не увенчались успехом
Фото со страницы Ольги Колоколовой в Facebook

Региональное отделение «Яблока» уже 12 лет возглавляет Ольга Колоколова — один из сильнейших политиков Краснокамского района. Она известна также тем, что развивает бизнес в сфере ЖКХ. Периодически «Яблоко» добивается успеха на муниципальных выборах, что усиливает позиции Колоколовой.

Однако этот год начался для «яблочницы» непросто. В Краснокамском районе начались объединительные процессы (с целью образования городского округа Краснокамска). Местные политические игроки рассорились друг с другом, и депутаты Гордумы Краснокамска отправили в отставку своего председателя — Галину Ушакову. Одновременно с этим антикоррупционная комиссия при администрации губернатора получила заявление о том, что мэр Краснокамска Юлия Потапова назначила директором муниципальной гостиницы дочь своего супруга Владимира Потапова (сам он является депутатом гордумы). Окончательное решение относительно градоначальницы пока не принято. И мэр, и спикер — это союзники Колоколовой, поэтому теперь говорят о значительном ослаблении влияния «яблочницы».

Вокруг пермского «Яблока» в последние годы также то и дело возникали конфликты. «Ячейку» называли и недействующей, и стратегическим союзником единороссов (зачастую фактически технические кандидаты-«яблочники» спасают выборы от возможных срывов). Но позиции Ольги Колоколовой всегда оставались прочными.

Открытая лицензия на 13.08.2015. Андрей и Надежда Агишевы., агишева надежда
Надежда Агишева быстро стала вторым лицом пермского «Яблока»
Фото: страница Facebook

Яркий конфликт в пермском «Яблоке» случился летом прошлого года. Известно, что многие «яблочники» и сторонники партии хотели выдвижения кандидата в губернаторы. Но без Колоколовой этот вопрос решить не могли, а она ушла на больничный. К тому же лидер реготделения утверждал, что партии некого выдвинуть в губернаторы. В итоге и сам Явлинский публично признал, что кандидатур нет и «в Перми ничего не произойдет».

Альтернатива Колоколовой появилась в 2016 году — тогда на выборах в Пермскую городскую Думу мандат получила общественный деятель и меценат Надежда Агишева, которая затем вступила в партию. Сегодня она является одним из наиболее активных парламентариев, регулярно выступает с критикой властей. Теоретически именно Агишева могла бы усилить партийную «ячейку».

Пресс-конференция кандидата в губернаторы Пермского края Константина Окунева. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев считает, что проблемы «Яблока» Пермским краем вовсе не ограничиваются
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Ольги Колоколовой сейчас непростой период и ей действительно могут задать немало вопросов о ситуации в региональном отделении, считает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Но если какие-то перестановки и будут, то только после президентских выборов. Сейчас Колоколова проигрывает по всем фронтам. Но у нее остается возможность удержать свои позиции — провести в Думу будущего Краснокамского округа блокирующее большинство депутатов», — говорит собеседник.

В 2016 году «Яблоко» на выборах поддержал лидер движения «Выбор» Константин Окунев. Последний полагает, что Явлинскому не мешало бы обратить внимание на партийное строительство. «Речь не только о Пермском крае — думаю, похожие ситуации сложились во многих регионах».

Ольга Колоколова не стала комментировать информацию о том, что кто-то может инициировать обсуждение с Явлинским тему развития реготделения. «URA.RU» будет следить за развитием событий.

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