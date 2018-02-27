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27 февраля 2018
26 февраля 2018
09:17  27 февраля 2018 1

Российским пара-хоккеистам запретили ехать на Игры после разгрома немцев «Красной машиной». В Пхенчхан поедут лишь шестеро уральцев

Хоккейный турнир
Пара-хоккеистов не допустили к Играм после победы сборной на ОлимпиадеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Международный паралимпийский комитет озвучил список российских спортсменов, которые допущены к участию в Зимней Паралимпиаде. Всего в нем оказались 30 атлетов, из них шесть — с Урала. При этом после победы российских хоккеистов на Олимпиаде команде по следж-хоккею запрещено приезжать в Пхенчхан. Кроме того, ограничения коснулись лыжников.

Согласно заявлению на сайте комитета, все допущенные спортсмены как минимум дважды за последние полгода проходили антидопинговые тесты. Из общего числа: 10 человек допущены к соревнованиям по горным лыжам, 12 — по беговым лыжам среди женщин, 3 — сноубордиста, 5 — сборная по керлингу в креслах. Российским пара-хоккеистам комитет заявил, что ввел правила, по которым те не успели пройти все необходимые тесты. Сборной по беговым лыжам среди мужчин и вовсе объяснили, что для них не нашлось места. Вместе с тем паралимпийский комитет сделал оговорку, что список не окончательный — часть заявок еще рассматривается.

От Урала на Паралимпиаду попали шесть человек. Это Мария Папулова (Пермский край) — к соревнованиям по горным лыжам, Марина Галицина (Пермский край) и Анна Миленина (Свердловская область) — беговые лыжи, Михаил Слинкин (ХМАО-Югра) — сноуборд, Марат Романов (Челябинская область) и Дарья Щукина (Челябинская область) — керлинг на колясках.

Напомним, российская сборная выступает в этом году на Зимней Олимпиаде под нейтральным флагом. Большей части спортсменов участвовать в Играх запретили. Тем не менее, одним из самых ярких моментов соревнований стала победа российской сборной по хоккею, разгромившей в финале немцев, напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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