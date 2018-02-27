За границей задержали банкира, укравшего у Олега Табакова миллионы рублей

09:21 27 февраля 2018 0

Олег Табаков был одним из пострадавших клиентов банка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Риге по российскому запросу арестовали бывшего заместителя председателя правления банка «Клиентский» Илью Волосевича. Следствие считает, что он вместе с сообщниками растратил более 1 млрд рублей средств вкладчиков банка, среди которых был глава МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков.

Илья Волосевич был арестован 23 февраля, сейчас решается вопрос о его экстрадиции, сообщает «Коммерсант». Лицензия у банка «Клиентский», заместителем председателя которого был Волосевич, была отозвана еще в июле 2015 года, тогда же следственные органы начали расследование хищения средств у вкладчиков банка. Поводом послужило обращение к правоохранителям вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. Он был одним из VIP-клиентов банка, которых организация привлекала для открытия вкладов под более высокие проценты. Пострадавшим по делу также стал Олег Табаков — его ущерб измеряется миллионами рублей, как и потери Доморацкого.

В 2014 году контрольный пакет акций банка «Клиентский» оказался в руках легендарного советского баскетболиста Андрея Лопатова. По версии следствия, именно он разработал и осуществил преступную схему, с помощью которой ему удалось похитить средства вкладчиков. Вместе с Ильей Волосевичем и бывшим председателем совета директоров банка Александром Кленовским бывший баскетболист переводил украденные деньги на счета подставных фирм, считают силовики. Сейчас Андрей Лопатов находится в международном розыске, ему и его сообщникам вменяется растрата в особо крупном размере.