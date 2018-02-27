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27 февраля 2018
14:11  27 февраля 2018 6

Пассажиры авиакомпании «ЮТэйр» пожаловались на туалеты без воды

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, UTair, ютейр
Люди вынуждены пренебрегать гигиеной во время перелетаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменцы, которые пользуются услугами авиакомпании «ЮТэйр», недовольны условиями в самолетах. В частности, жительница города Марина Б. пожаловалась на своей странице в Facebook на отсутствие воды в туалете на рейсе 434 из Краснодара в Тюмень 25 февраля.

Недовольство пассажирки поддержали многие
Скрин со страницы в Facebook

«Не очень поняла: 3 часа 30 минут полета — и нет воды в туалете. Вы реально боитесь, что люди будут пить воду из крана вместо мытья рук? Я в первый раз в такой ситуации, но! Вокруг поговаривали, что это стало нормой, а я так люблю ЮТэйр! Не заставляй краснеть и негативить, любимая авиакомпания!» — написала она в сообщении.

В комментариях несколько людей подтвердили, что сталкивались с подобными ситуациями. На сайте Airlines Inform размещен отзыв от 28 января 2018 года, где пассажир по имени Павел, летевший из Тюмени в Москву самолетом «ЮТэйра», также жалуется на грязные туалеты и отсутствие в них воды. Редакция «URA.RU» направила запрос в авиакомпанию, на момент публикации ответ не поступил.

Дарья Казакова
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