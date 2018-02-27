Депутат Госдумы назвал обвинения в домогательствах предвыборным приемом

17:26 27 февраля 2018 0

Депутат не планирует раздувать скандал из-за обвинений Фото: lslutsky.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий связал обвинения в домогательствах к журналисткам с предвыборной кампанией с целью опорочить его репутацию. Он заявил о готовности в любой момент подать в суд на подобные нападки.

Слуцкий отметил, что обвинения в харассменте появились внезапно и «ниоткуда», поэтому происходящее является провокацией в преддверии выборов. Политик назвал обвинения «просто грубым приемом в период предвыборной кампании» и подчеркнул, что относится к подобным выходкам спокойно. Депутат добавил также, что вправе подать иск за обвинения в домогательствах в любое время, пишет РИА «Новости».

«Они же ждали год. Я тоже оставляю за собой право подать иск в любой момент, когда сочту целесообразным. Сейчас любые иски — это просто лить воду на мельницу тех, кто хотел бы раздувания подобного скандала. Будем дальше работать и заниматься профессиональной деятельностью. Ситуация эта искусственная сама по себе, и думаю, что таким же точно образом она и пройдет», — заключил Слуцкий.

Ранее несколько парламентских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Как сообщал телеканал 360, депутат назвал эту информацию клеветой, а подобные попытки очернить его — обреченными на провал. В Госдуме пообещали разобраться в ситуации и пригрозили лишить журналисток аккредитации, напоминает Nation News.

Кандидат в президенты Ксения Собчак направила запрос в думскую комиссию по этике, чтобы проверить слухи о домогательствах. Она заявила, что подобные действия со стороны депутата являются грубым нарушением законодательства, передавало «Федеральное агенство новостей». В думском комитете по делам семьи пообещали в скором времени подготовить законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за харрасмент, информировало «URA.RU».