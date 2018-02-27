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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:45  27 февраля 2018 5

Еще один глава района Южного Урала попал под «уголовку», тринадцатилетняя карьера непотопляемого чиновника завершается

Совещание с главами муниципальных образований Челябинской области, валишин исрафиль
Исрафиль Валишин ответит за курортные землиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин стал фигурнатом уголовного дела по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом на пресс-конференции 27 февраля, во вторник, заявил руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев. По словам Чернятьева, главе района в самое ближайшее дело будет предъявлено обвинение.

«По версии следствия, он незаконно выдал разрешения на строительство в курортной зоне озера Увильды. Возможно, будут и другие фигуранты дела», — сообщил журналистам начальник следственного управления. Речь идет о 2013 годе, когда Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство объектов капитального строительства в лесах водоохранной зоны озера Увильды, где строительство запрещено.

О том, что расследуется дело о незаконном строительстве, стало известно в ноябре 2016 года, когда в управлении культуры администрации Челябинска прошли обыски. Силовиков интересовали документы на муниципальный детский лагерь, который должен был появиться на берегу Увильдов в Аргаяшском районе. Вместо временного лагеря к 2014 году здесь был построен дачный поселок с капитальными коттеджами. Дачи строили известные бизнесмены и действующие чиновники. Все документы были оформлены с разрешения главы района Исрафиля Валишина. На эти бумаги следователи наткнулись, когда проводили обыски по другому уголовному делу в отношении аргаяшских чиновников.

Строительство было признано незаконным, и прокуратура стала подавать в суд на владельцев коттеджей. Первым было вынесено решение о сносе дачи известного бизнесмена Сергея Мелехина. Мелехин — соучредитель целого ряда фирм, связанных с коммунальным и гостиничным бизнесом, в том числе «Дез Калининского района», «Экоспецбаза», гостиница «Иремель», «ГСК „Белорецк“».

59-летний Исрафиль Валишин работает на посту главы администрации Аргаяшского района 13 лет. За этот период не раз озвучивались претензии к его работе, но Валишин сохранял свое кресло. После предъявления обвинения следствие поставит вопрос об отстранении его от работы, после чего последует отставка.

Альбина Золотухина
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