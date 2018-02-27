20:09 27 февраля 2018 0

Эксперт считает, что «Голос» драматизирует ситуацию ФОТО: Олег Иванников, Тwitter

Организация «Голос», опубликовавшая «Карту нарушений на выборах», выдает желаемое за действительное, излишне драматизирует ситуацию. Такую оценку дал директор благотворительного учреждения «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Карта нарушений на выборах» содержит более 500 сообщений скрин с сайта kartanarusheniy.org

«Пытаются выдумать нарушения», — оценил «Карту» историк и правовед Иванников. В интервью «URA.RU» он отметил, что системная работа избирательных комиссий по всей стране — вовсе не повод для фейковых сенсаций.

«Представители „Голоса“ излишне драматизируют ситуацию, пытаются выдумать нарушения, играть на общественном мнении. Абсолютно жизненные вещи они пытаются выдать за нарушение, придать значимую огласку», — отметил эксперт.

В конечном итоге страдает население, которое получает не совсем достоверную, искаженную информацию, являющуюся плодом воспаленной фантазии экспертов «Голоса». Это разрушает избирательную систему», — подчеркнул Иванников.

Эксперт полагает, что представителям движения надо уделять больше внимания юридической стороне вопроса, четко разграничивая законные и незаконные действия ЦИК. «Мы не должны заниматься полумерами, поиском нарушений, а должны четко трактовать российское законодательство».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» открыло «Карту нарушений на выборах». На портале публикуются жалобы россиян на нарушение избирательного законодательства. Большинство обращений, в том числе и от жителей Урала, касаются информирования граждан представителями ЦИК о времени и месте голосования.

В организации «Голос» «URA.RU» пояснили, что их дело — публиковать все поступающие жалобы, а информирование они расценивают как давление. «Есть перегибы, которые избиратели рассматривают как давление. Информирование носит агрессивный характер. Излишнее рвение может побудить к обратному результату. Например, представители местных ЦИК переписывают личные данные граждан — фамилию, имя, отчество, спрашивают, будут ли они голосовать. Мы это рассматриваем как покушение на свободу участия в выборах», — заявил «URA.RU» сопредседатель совета движения защиты прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Ранее секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев обвинил «Голос» в том, что 70% случаев, которые обозначены на карте движения «Голос» как нарушения, таковыми не являются.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства, выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер «Партии Роста», телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.