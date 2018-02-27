В Общественной палате РФ назвали ложными 70% выявленных «Голосом» нарушений

18:53 27 февраля 2018 0

Фадеев выявил противоречие в системе «Голос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата (ОП) РФ проанализировала карту движения «Голос» и пришла к выводу, что более половины из отмеченных на ней нарушений на выборах президента ложные. Об этом заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

«Примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению», — цитирует Фадеева ТАСС. Например, «Голос» назвал нарушением работу членов избирательных комиссий по информированию граждан о предстоящих выборах, дающих подсказки избирателям по различным нюансам в голосовании.

В связи с этим секретарь ОП указал на противоречие в системе. Он напомнил, что во время выборов муниципальных депутатов в 2017 году «Голос» отметил плохое информирование избирательными комиссиями жителей Москвы и наказал исправить упущение. «Теперь вроде бы комиссии учли это и пытаются широко информировать граждан о предстоящих выборах, но это тоже теперь считается нарушением», — резюмировал Фадеев.

Ранее ОП РФ и общественные палаты субъектов получили право направлять на избирательные участки независимых наблюдателей в соответствии с поправками в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Как сообщало «URA.RU», в Общественную палату поступило уже более 100 тысяч заявок от желающих стать наблюдателем.