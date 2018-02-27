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27 февраля 2018
26 февраля 2018
19:47  27 февраля 2018 0

Вместо «Би-2» в Тюмени выступят Елка и Тимати. Билеты на концерт разыграют 18 марта

Клипарт, тимати, юнусов тимур
Тимати выступит вместе с Елкой в одном концертеФото: depositphotos.com

Вместо рок-группы «Би-2» в Тюмени выступят Елка и Тимати. Три тысячи билетов на концерт с их участием разыграют 18 марта в день выборов президента. Организатор проекта «Открой свою Тюмень» Ольга Петрушина сообщила «URA.RU», что «Би-2» не выступят из-за гастрольного графика группы.

«Было предварительное подтверждение от „Би-2“, но мы не совпали с их гастрольным туром. Сейчас к нам присоединились Тимати и Елка, которые выступят на одном концерте. Общая логика концерта еще верстается, но название мероприятия уже есть — „Открой свою Тюмень“. Возможно, вместе с Тимати и Елкой выступят тюменские артисты», — уточнила Петрушина. Как сообщили организаторы, площадка для проведения мероприятия будет определена позднее. Предварительная дата концерта — 25 марта.

Напомним, что 18 марта в Тюмени пройдет фестиваль «Тюменская весна». На 184 площадках фестиваля установят фоторамки, на фоне которых нужно сделать фотографии и разместить их в соцсети «ВКонтакте». Те, кто соберет наибольшее количество лайков, получат билеты. Кроме билетов на концерты, организаторы разыграют бытовую технику, смартфоны. На праздник планируется потратить 26 миллионов рублей.

Наталья Двизова
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