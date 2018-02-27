Актер Валерий Гаркалин был срочно госпитализирован

20:22 27 февраля 2018 0

Гаркалин несколько дней находится в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован в научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Состояние здоровья артиста ухудшилось во время гастролей антрепризного спектакля «Страсть Аполлона», где он исполняет главную роль.

Гаркалина сняли со спектакля и доставили в Москву из-за проблем с легкими 23 февраля. Его заменил другой известный актер Анатолий Журавлев. «Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях», — цитирует Журавлева kp.ru.

В 2008 году Валерий Гаркалин перенес инфаркт. В 2016 году народный артист поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения, у него диагностировали ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Актер заявил, что неудачно упал у себя дома, напоминает «URA.RU».