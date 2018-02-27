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Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
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Главные новости Челябинской области
22:13  27 февраля 2018 0

В Минздраве рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП в Башкирии

Обстоятельства ДТП устанавливаютсяФото: МВД по республике Башкортостан

На место аварии в Башкирии, где столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, выезжали две бригады скорой помощи из города Аша Челябинской области. Они госпитализировали двух женщин в местную центральную городскую больницу.

Одна из пострадавших, 65-летняя жительница Сима, находится в крайне тяжелом состоянии. Другая, 31-летняя жительница Усть-Катава, в тяжелом состоянии, рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы Минздрава Челябинской области Мария Хворостова. Информации о состоянии здоровья еще двоих пострадавших пока нет.

Авария произошла на федеральной автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии, близ села Улу-Теляк, 27 февраля примерно в полшестого вечера. По предварительной информации, прицеп фуры занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус. «URA.RU» публиковало предварительный список погибших и травмированных в ДТП. Как пишет «Федеральное агентство новостей», причиной аварии могло стать то, что один из водителей не справился с управлением.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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