В Минздраве рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП в Башкирии

На место аварии в Башкирии, где столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, выезжали две бригады скорой помощи из города Аша Челябинской области. Они госпитализировали двух женщин в местную центральную городскую больницу.
Одна из пострадавших, 65-летняя жительница Сима, находится в крайне тяжелом состоянии. Другая, 31-летняя жительница Усть-Катава, в тяжелом состоянии, рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы Минздрава Челябинской области Мария Хворостова. Информации о состоянии здоровья еще двоих пострадавших пока нет.
Авария произошла на федеральной автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии, близ села Улу-Теляк, 27 февраля примерно в полшестого вечера. По предварительной информации, прицеп фуры занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус. «URA.RU» публиковало предварительный список погибших и травмированных в ДТП. Как пишет «Федеральное агентство новостей», причиной аварии могло стать то, что один из водителей не справился с управлением.