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Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
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27 февраля 2018
21:44  27 февраля 2018 0

Опубликован список погибших в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии

Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествияФото: МВД по республике Башкортостан

В Сети опубликовали список жертв аварии на федеральной автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии. Согласно последним данным, погибло девять человек и еще четверо получили травмы.

При столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом, по информации Life.ru, скончались Марочкина Н., Черкасова Я., Шаганова Ф., Саминова М., Смагин А., Махмутова Ф., Абдрахманова М., Мызгин А., Жиляев Э. Также известны имена четверых пострадавших. Бородина Е., Галямова О., Жиганова Н. и Гагарин Н. травмированы, их состояние пока неизвестно.

ДТП произошло сегодня, 27 февраля, около 17:31 вечера близ села Улу-Теляк на 1548-м километре автодороги М-5. По предварительной информации, прицеп фуры MAN занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Уфы в Усть-Катав, напоминает «URA.RU». В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ксения Томашова
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