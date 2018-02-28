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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:31  28 февраля 2018 1

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

Правила досмотра в Аргентине были ужесточены после «кокаинового дела»Фото: wikipedia.org

В столичном аэропорту Аргентины полицейские задержали гражданина России, который пытался вывезти четыре килограмма кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

При досмотре вещей россиянина полиция обнаружила в его чемодане двойное дно, где были спрятаны наркотики, сообщает RT. По словам Буллрич, в стране были усилены меры досмотра после того, как в школе при посольстве России еще в декабре 2016 года была найдена партия наркотиков.

Напомним, в декабре прошлого года преступники пытались переправить кокаин в Москву на российском правительственном самолете. Однако совместная операция России и Аргентины позволила пресечь отправку в российскую столицу более 350 кг кокаина. Позже выяснилось, что в «кокаиновом скандале» фигурировал самолет летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. Лидер преступной группы, которая планировала поставку наркотиков из Аргентины в Россию, объявлен в международный розыск.

Дарья Корчак
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