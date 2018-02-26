РБК: В деле о контрабанде кокаина из Аргентины фигурирует самолет летного отряда «Россия»

22:57 26 февраля 2018 4

Бортовой номер самолета со снимков полиции совпадает с номером лайнера из отряда «Россия» @gendarmeria / Twitter

Бортовой номер самолета из операции по пресечению контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с лайнером Ил-96, входящим в летный отряд «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. На снимках из уголовного дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию изображен самолет, в который грузили чемоданы. По предварительным данным, в них должны были находиться 400 килограммов кокаина. На фотографии видно бортовой номер лайнера — 96023. Снимки опубликовала аргентинская жандармерия.

Ил-96 с бортовым номером 96023 мог находится в столице Аргентины в декабре 2017 года @gendarmeria / Twitter

По данным РБК, лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года поступил в авиапарк ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России. Эта организация специализируется на перевозке первых лиц государства. По информации russianplanes.net, Ил-96 с бортовым номером 96023 находился в аэропорту столицы Аргентины 6 декабря 2017 года, а на следующий день он вылетел в Москву из Кабо-Верде. По словам министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич, именно в декабре 2017 года кокаин направили в Россию под видом дипломатического багажа на российском правительственном самолете.

«Данная информация не соответствует действительности», — отметил представитель СЛО «Россия», комментируя данные о бортовом номере самолета. По его словам, маршруты лайнера совпадают с заграничными визитами первых лиц России. Самолет с номером 96023 в начале декабря был в Мюнхене, а также в азиатских странах. «Основная задача специального летного отряда „Россия“ — обеспечение перевозки первых лиц, которым в соответствии с законом это положено», —пояснил руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев мог принимать участие в операции по пресечению поставок наркотиков из Аргентины. В декабре 2017 года он прилетел в южноамериканскую страну для встречи с президентом Маурисио Макри. По данным британского Telegraph 400 килограмм кокаина были доставлены в Москву самолетом Патрушева, пишет «Национальная служба новостей».

Однако в Совете безопасности РФ опровергли информацию об участии самолета секретаря Совбеза России. «Это чьи-то фантазии. Этот самолет не используется для перевозки дипломатической почты и грузов», — указал источник в ведомстве, отметив, что иностранные издания неверно указали сроки визита в Патрушева в Аргентину, сообщает Nation News.

Напомним, в Аргентине задержали пять человек по делу о контрабанде кокаина. Около 400 килограмм наркотиков были подготовлены к отправке в Россию и обнаружены в чемоданах, оформленных под видом дипломатической почты. Общая стоимость изъятого оценили в 50 миллионов евро.