Главный фигурант «кокаинового дела» заявил, что в чемоданах были кофе и сигары

08:12 28 февраля 2018 2

Подозреваемый думает, что кто-то заменил кофе на кокаин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший технический сотрудник посольства РФ в Аргентине Андрей Ковальчук, которого заочно обвиняют в намерении поставить 400 кг кокаина в Россию, заявил, что в чемоданах, которые он оставил в хозяйственном помещении, были кофе, сигары и подарки для родственников. Сейчас россиянин скрывается в Германии, там он готов предоставить доказательства своей невиновности.

По словам Ковальчука, в 2016 году он был в Аргентине по делам. Он приобрел крупную партию вышеназванных товаров, после чего оставил чемоданы в хозяйственном помещении одного из трех зданий, относящихся к школе при посольстве, пишет «Коммерсант». Ковальчук сделал это с разрешения завхоза посольства РФ в стране Али Абянова, который сейчас арестован и говорит, что Ковальчук его подставил.

Когда чемоданы уже находились в посольстве, у Абянова закончился контракт и его сменил некто Рогов. Мужчина начал осмотр территории и обнаружил чемоданы с наркотиками. Позже полиция заменила их на муляжи и отправила в Россию, снабдив GPS-маячками. Кто заменил кофе на кокаин, непонятно, говорит защитник Ковальчука Владимир Жеребенков.

По данным Life.ru, Ковальчук в разговорах с другим фигурантом дела представлялся сотрудником российских спецслужб. Об этом рассказал адвокат Али Абянова. Скандал с наркотиками никак не коснулся российских дипломатов. Как пишут «Известия» со ссылкой на несколько диппредставительств РФ, никаких проверок не последует, так как борьба с наркоторговлей ведется на постоянной основе.

Ранее «URA.RU» сообщало о закрытии сайта, который рассказывает о российских самолетах, маршрутах их полета и специализирующийся на истории спецотряда «Россия» (перевозит первых лиц страны). Это произошло после того, как журналисты, на основе опубликованной на ресурсе информации, увидели связь между поставками кокаина и самолетом ИЛ-96, перевозившем дипломатическую почту.