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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:37  28 февраля 2018 0

На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия письма

Открытая лицензия от 11.11.2016, флаг сша
Атака произошла в штате ВирджинияФото: pixabay.com

На военной базе США 11 человек пострадали после вскрытия конверта с неизвестным веществом. Об этом сообщила пожарная служба округа Арлингтон.

Инцидент произошел в административном здании. Трое военнослужащих госпитализировано. Их состояние стабильное, пишет телеканал 360.

В самом письме содержалось бессвязное и уничижительное послание, адресованное командиру базы. Сейчас дело расследует ФБР. Вещество отправлено в лабораторию в Квантико, сообщает «Российская газета».

Ранее, 15 февраля, конверты с подозрительным порошком пришли в московские посольства США и Голландии, пишет «Федеральное агентство новостей». Но сообщений о пострадавших не поступало. Вещество взяли на экспертизу.

Семен Гринберг
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