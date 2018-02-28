{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
09:43  28 февраля 2018 0

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-5. Заведено уголовное дело

В больницу Аши госпитализировали двух женщинМВД по республике Башкортостан

В Министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о пострадавших в страшной аварии, которая произошла 27 февраля около села Улу-Теляк на 1548-м километре автодороги М-5. На водителя грузовика завели уголовное дело.

В центральную городскую больницу города Аша медики госпитализировали двух женщин: 32-летнюю жительницу Усть-Катава, у нее диагностировали переломом голени и частичную амнезию, а также 66-летнюю жительницу города Сим с серьезными травмами головы и позвоночника. Врачи оценивают состояние второй женщины как крайне тяжелое. В связи с этим в Ашу выехал реаниматолог Челябинской областной клинической больницы. Решается вопрос о проведении компьютерной томографии и возможности транспортировки пострадавшей.

Новость по теме
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. Погибли девять человек. ФОТО, ВИДЕО

«Вчера в медсанчасть Усть-Катава обратилась амбулаторно женщина, также пострадавшая в ДТП на М-5, но покинувшая место аварии самостоятельно. Диагностирован перелом голени, от госпитализации отказалась», — пояснили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

По данным ГУ МВД по республике Башкортостан, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автобусом. Восемь пассажиров и водитель автобуса скончались на месте от полученных травм. Водителя грузовика задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о совершении ДТП, повлекшем гибель девяти человек.

Напомним, страшная авария произошла около 17:31 27 февраля. Близ села Улу-Теляк на 1548-м километре трассы М-5 занесло прицеп фуры MAN, в который на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался Усть-Катав из Уфы. В аварии погибли девять человек.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров