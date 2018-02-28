В Министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о пострадавших в страшной аварии, которая произошла 27 февраля около села Улу-Теляк на 1548-м километре автодороги М-5. На водителя грузовика завели уголовное дело.
В центральную городскую больницу города Аша медики госпитализировали двух женщин: 32-летнюю жительницу Усть-Катава, у нее диагностировали переломом голени и частичную амнезию, а также 66-летнюю жительницу города Сим с серьезными травмами головы и позвоночника. Врачи оценивают состояние второй женщины как крайне тяжелое. В связи с этим в Ашу выехал реаниматолог Челябинской областной клинической больницы. Решается вопрос о проведении компьютерной томографии и возможности транспортировки пострадавшей.
«Вчера в медсанчасть Усть-Катава обратилась амбулаторно женщина, также пострадавшая в ДТП на М-5, но покинувшая место аварии самостоятельно. Диагностирован перелом голени, от госпитализации отказалась», — пояснили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
По данным ГУ МВД по республике Башкортостан, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автобусом. Восемь пассажиров и водитель автобуса скончались на месте от полученных травм. Водителя грузовика задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о совершении ДТП, повлекшем гибель девяти человек.
Напомним, страшная авария произошла около 17:31 27 февраля. Близ села Улу-Теляк на 1548-м километре трассы М-5 занесло прицеп фуры MAN, в который на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался Усть-Катав из Уфы. В аварии погибли девять человек.