В Челябинской области уточнили полный список жертв ДТП на трассе М-5

23:59 27 февраля 2018 1

В ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли девять человек Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Согласно уточненным данным, среди погибших в страшном ДТП на Южном Урале шестеро челябинцев и трое — жители Республики Башкортостан. Еще трое пострадавших остаются в больницах, среди них — двое жителей Челябинской области, а также женщина из Уфы.

Список погибших жителей Челябинской области:

1. Марочкина Нина Ивановна, 1952 г. р., город Усть-Катав

2. Черкасова Яна Александронв, 1997 г. р., город Сим

3. Махмутова Фазира Рахимовна, город Усть-Катав

4. Жиганова Наталья Викторовна, 1977 г. р., город Усть-Катав

5. Мызгин Александр Михайлович, город Сим

6. Жиляев Эдуард Михайлович, город Усть-Катав

Список погибших жителей Республики Башкортостан:

1. Шаганова Фаузаря Гарифовна, 1970 г. р., поселок Яхино Салаватского района

2. Самикова Минзира Хлыстбаевна, 1970 г. р., село Малояз Саловатского района

3. Смагин Александр Владимирович, 1954 г. р., город Уфа

Кроме того, в больницах Челябинской области остаются:

1. Абдрахманова Маргарита Радиковна, 1995 г. р., жительница Усть-Катава, находится в ФГБУЗ МСЧ -162 ФМБА России города Усть-Катав, хирургическое отделение

2. Галямова Оксана Улфатовна, 1988 г. р., жительница Уфы, находится в ЦГБ №1 города Аша, травматологическое отделение

3. Бородина Елена Викторовна, 1952 г. р., жительница Сима, находится в ЦГБ №1 города Аша, травматологическое отделение.

Еще один участник ДТП, житель Уфы Гагарин Никита Сергеевич, от медицинской помощи отказался и убыл домой.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, сейчас работа полностью скоординирована с Главным управлением МЧС России по Челябинской области, у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялся обстоятельный разговор с руководителем управления Юрием Буренко. Родственникам погибших, проживающих в Усть-Катаве и Аше, будет оказана психологическая поддержка специалистами МЧС.

В региональных главках МЧС работают телефоны «горячей линии»: в ГУ МЧС России по республике Башкортостан 8(347)248-12-84, в ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351)239-99-99.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 27 февраля, около 17:31 вечера близ села Улу-Теляк на 1548-м километре автодороги М-5. Как ранее писало «URA.RU» прицеп фуры MAN занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Уфы в Усть-Катав.