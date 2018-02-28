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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Курганской области
15:22  28 февраля 2018 5

В Кургане скорая помощь не доехала до пациента из-за автохама. ФОТО

Авария с участием скорой помощи. Курган, автохам, авария, скорая помошь
Автохам не пропустил карету «скорой» на перекресткеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане автохам не пропустил карету скорой помощи, несмотря на включенную сирену и проблесковые маячки. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса, передает корреспондент «URA.RU».

Медики ехали на экстренный вызов по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей Ленина водитель иномарки врезался в «скорую», отчего «Газель» развернуло. После столкновения водитель «скорой» вышел из автомобиля, но автохам закрылся в своей машине и начал звонить по телефону. По мнению очевидцев ДТП, если бы в карете был пациент, то он пострадал бы, так как удар пришелся на сторону, где размещают носилки. Оперативно связаться с заместителем главврача по скорой медицинской помощи не удалось.

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Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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