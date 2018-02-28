Турист из Екатеринбурга бесследно пропал на перевале Дятлова

Турист из Екатеринбурга Александр Андреев пропал на перевале Дятлова после того, как ушел в одиночный поход. Прошло три недели, но турист на связь не выходит, и никакой информации о нем нет.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, по данным Ивдельского поисково-спасательного отряда, турист Андреев у них не регистрировался. Никакой информации о пропавшем туристе в отряде не имеют, знают о нем лишь со слов родственников, которые обращались к ним.
Перевал Дятлова стал известен после того, как в 1959 году там погибла группа студентов УПИ. С тех пор перевал стал культовым местом для туристов. Периодически по разным причинам отдельные туристы гибнут на перевале Дятлова. Последней жертвой перевала был турист из Кемерово Сергей Соромотин, который умер там в сентябре 2017 года.