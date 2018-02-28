В челябинском детдоме, где насиловали детей, выявили новые нарушения

16:13 28 февраля 2018 3

Дети подвергались сексуальному насилию со стороны воспитателей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Комиссия, отправленная уполномоченным по правам ребенка в России в Челябинск, обнаружила серьезные нарушения в работе школы-интерната коррекционного типа, где ранее выявили случаи насилия над детьми. Об этом сообщили «URA.RU» в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

За последние несколько лет неизменным остается количество самовольных уходов из учреждения. В 2016 году дети самостоятельно покидали территорию школы 12 раз, в 2017-м — 11 раз, в начале этого года — уже четыре раза. При этом руководство интерната не торопилось оповещать об этом правоохранительные органы. Специалисты также отметили нарушение системы безопасности в связи с низким профессионализмом охранников и отсутствием видеонаблюдения. Сотрудники относились халатно к безопасности и здоровью подопечных, не предоставляли справки об отсутствии судимостей и о прохождении медкомиссии и вообще были профессионально непригодны.

Помимо прочего интернат должным образом не взаимодействовал с ведомствами по делам несовершеннолетних (КДНиЗП и ПДН), работа по коррекции девиантного поведения воспитанников практически не проводилась. Комиссия выявила нарушения в оказании медицинских услуг и отсутствие индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. Также систематически нарушались нормы по организации питания детей.

Перечисленные нарушения являются промежуточными итогами, специалисты аппарата детского омбудсмена продолжат проверки в школе-интернате и в некоторых других учреждениях региона. Семьям, которые сейчас воспитывают потерпевших детей, предложена помощь. В министерстве социальных отношений Челябинской области отказались комментировать ситуацию корреспонденту «URA.RU».

О том, что дети в интернате подвергаются сексуальному насилию, стало известно от самих воспитанников учреждения. Они рассказали об этом своим приемным родителям. По словам пострадавших, некий «дядя Сережа» уводил детей на рыбалку и там совершал над ними насилие. Дети также заявили, что сексуальные оргии с ними прямо в учреждении устраивали двое воспитателей. Комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка для изучения всех обстоятельств прибыла в Челябинск 27 февраля, напоминает «URA.RU».