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Главные новости Пермского края
15:45  28 февраля 2018 0

Пермский депутат сдал мандат и бросил политику

Заседание правительства Курганской области. Курган, кресло чиновника
Одно из кресел в краснокамской гордуме теперь будет пустоватьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат городской Думы Краснокамска, врач Константин Самойлов отказался от мандата. Парламентарий сообщил «URA.RU», что больше не намерен заниматься политикой.

Главный врач Краснокамской городской больницы Константин Самойлов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Причина — решение Верховного суда. Депутату были предъявлены претензии из-за поданных недостоверных сведений о доходах супруги за 2015 год. Отстоять мандат парламентарию не удалось.

Константин Самойлов теперь сосредоточится на медицине
Фото с сайта Краснокамской городской больницы

Сам Константин Самойлов пояснил «URA.RU», что просто не мог продолжать работу — судебные приставы уже налагают штрафы на гордуму. При этом главврач заявил, что не собирается возвращаться в политику — в Краснокамском районе идут объединительные процессы, в сентябре, скорее всего, пройдут выборы уже в Думу нового городского округа.

«Ни в коем случае не стану участвовать в этих выборах. Хватит! Некогда заниматься политикой», — сказал собеседник «URA.RU» и добавил, что теперь сосредоточится на медицине.

Краснокамская гордума известна своими постоянными внутренними конфликтами при очень сильном влиянии регионального отделения «Яблока». Напомним, что в начале февраля из-за очередных разногласий депутаты отправили в отставку своего председателя Галину Ушакову. Затем народную избранницу попытались восстановить в должности, но дважды не удавалось собрать кворум — заседания сорвались.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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