Пермский депутат сдал мандат и бросил политику

Депутат городской Думы Краснокамска, врач Константин Самойлов отказался от мандата. Парламентарий сообщил «URA.RU», что больше не намерен заниматься политикой.
Главный врач Краснокамской городской больницы Константин Самойлов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Причина — решение Верховного суда. Депутату были предъявлены претензии из-за поданных недостоверных сведений о доходах супруги за 2015 год. Отстоять мандат парламентарию не удалось.
Сам Константин Самойлов пояснил «URA.RU», что просто не мог продолжать работу — судебные приставы уже налагают штрафы на гордуму. При этом главврач заявил, что не собирается возвращаться в политику — в Краснокамском районе идут объединительные процессы, в сентябре, скорее всего, пройдут выборы уже в Думу нового городского округа.
«Ни в коем случае не стану участвовать в этих выборах. Хватит! Некогда заниматься политикой», — сказал собеседник «URA.RU» и добавил, что теперь сосредоточится на медицине.
Краснокамская гордума известна своими постоянными внутренними конфликтами при очень сильном влиянии регионального отделения «Яблока». Напомним, что в начале февраля из-за очередных разногласий депутаты отправили в отставку своего председателя Галину Ушакову. Затем народную избранницу попытались восстановить в должности, но дважды не удавалось собрать кворум — заседания сорвались.