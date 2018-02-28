Жительнице Ямала за секс с подростками грозит 15 лет колонии

Жительницу Ямала будут судить за секс с подростками. Под обаяние 32-летнего продавца магазина попали двое юношей из Ноябрьска, которым не исполнилось 16 лет.
В ноябре 2017 года женщина неоднократно вступала в связь с двумя подростками, понимая, что это незаконно, сообщили «URA.RU» в следственном отделе СУ СКР по ЯНАО. Теперь любвеобильному продавцу предъявлено обвинение по ч.4 ст. 134 УК РФ: ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Скандальная связь стала известна случайно. По информации vesti-yamal.ru, родители одного из несовершеннолетних любовников наткнулись на переписку сына в социальных сетях и обратились в правоохранительные органы.
Как уже сообщало «URA.RU», регионы УрФО захлестнула волна скандалов, связанных с педофилией. В Пермском крае за преступное влечение к детям арестован директор спортклуба, на Ямале задержали воспитателя школы-интерната. Еще большая буря разразилась в Челябинской области, где насилие над детьми в интернате для психически неполноценных детей было поставлено на широкую ногу: по предварительной информации, пострадало около 10 несовершеннолетних, в истории замешаны несколько работников интерната, директор которого поспешила уволиться.