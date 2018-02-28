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Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
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Главные новости Ямала
19:30  28 февраля 2018 0

Жительнице Ямала за секс с подростками грозит 15 лет колонии

Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, ноги, чулки, проститутка, эротика, секс, колготки
Теперь продавец может остаться без секса на многие годыФото: Алексей Колчин © URA.RU

Жительницу Ямала будут судить за секс с подростками. Под обаяние 32-летнего продавца магазина попали двое юношей из Ноябрьска, которым не исполнилось 16 лет.

В ноябре 2017 года женщина неоднократно вступала в связь с двумя подростками, понимая, что это незаконно, сообщили «URA.RU» в следственном отделе СУ СКР по ЯНАО. Теперь любвеобильному продавцу предъявлено обвинение по ч.4 ст. 134 УК РФ: ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Скандальная связь стала известна случайно. По информации vesti-yamal.ru, родители одного из несовершеннолетних любовников наткнулись на переписку сына в социальных сетях и обратились в правоохранительные органы.

Как уже сообщало «URA.RU», регионы УрФО захлестнула волна скандалов, связанных с педофилией. В Пермском крае за преступное влечение к детям арестован директор спортклуба, на Ямале задержали воспитателя школы-интерната. Еще большая буря разразилась в Челябинской области, где насилие над детьми в интернате для психически неполноценных детей было поставлено на широкую ногу: по предварительной информации, пострадало около 10 несовершеннолетних, в истории замешаны несколько работников интерната, директор которого поспешила уволиться.

Владимир Васин
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