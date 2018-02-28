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28 февраля 2018
20:19  28 февраля 2018 0

Соловьев высказался о скандале в прямом эфире между Жириновским и Собчак

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Соловьев заявил, что не вправе комментировать произошедшееФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущий Владимир Соловьев высказался по поводу инцидента, который произошел между кандидатами на пост президента Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Оппоненты устроили скандал во время дебатов в прямом эфире «России 1».

«Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов. Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом „Россия“, это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».

Напомним, конфликт разгорелся во время выступления кандидата Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР перебил его, на что Собчак сделала замечание. Жириновский переключился на оппонентку и начал покрывать ее матом. В ответ, как пишет Newinform.com, Собчак плеснула ему воду в лицо.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. В качестве кандидатов на пост президента выступают Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ксения Томашова
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