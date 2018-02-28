{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
21:26  28 февраля 2018 0

ЛДПР призвала ужесточить требования к закону о выборах президента. «Сейчас кандидатом может быть любой бомж старше 30-ти»

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, автобус, общественный транспорт, новый год, вечерняя москва
Документ могут внести в Госдуму до конца этой неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты. Документ будет представлен депутатам на рассмотрение в ближайшие дни и предусматривает три серьезных ограничения.

Во-первых, кандидат (если он мужчина) должен в обязательном порядке отслужить в армии либо представить доказательства законного освобождения от службы. Во-вторых, он должен представить медицинское заключение о состоянии здоровья. В-третьих, должны быть «отфильтрованы» претенденты, которым не может быть представлен полноценный допуск к информации, составляющей государственную тайну. Основанием для этого, к примеру, являются родственники за границей. Если кандидат не отвечает хотя бы одному из этих условий, он должен быть снят с выборов даже после регистрации.

Подобные ограничения давно действуют при поступлении на государственную службу, заявил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы и член фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Зато «кандидатом в президенты у нас сейчас может быть любой бомж, который старше 30 лет и является гражданином России». По словам Лебедева, обратной силы закон иметь не будет. Если его примут, он начнет действовать уже на следующих выборах президента России.

Отметим, что предложение прозвучало на фоне скандалов вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Его незадекларированные счета в заграничных банках и вилла в Испании стали предметом разбирательства уже в рамках действующего законодательства. А вот родственники, которые имеют недвижимость и вид на жительство в Латвии, уже прямо попадают под третью поправку в него, которую предложила ЛДПР.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров