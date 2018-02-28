21:26 28 февраля 2018 0

Документ могут внести в Госдуму до конца этой недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты. Документ будет представлен депутатам на рассмотрение в ближайшие дни и предусматривает три серьезных ограничения.

Во-первых, кандидат (если он мужчина) должен в обязательном порядке отслужить в армии либо представить доказательства законного освобождения от службы. Во-вторых, он должен представить медицинское заключение о состоянии здоровья. В-третьих, должны быть «отфильтрованы» претенденты, которым не может быть представлен полноценный допуск к информации, составляющей государственную тайну. Основанием для этого, к примеру, являются родственники за границей. Если кандидат не отвечает хотя бы одному из этих условий, он должен быть снят с выборов даже после регистрации.

Подобные ограничения давно действуют при поступлении на государственную службу, заявил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы и член фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Зато «кандидатом в президенты у нас сейчас может быть любой бомж, который старше 30 лет и является гражданином России». По словам Лебедева, обратной силы закон иметь не будет. Если его примут, он начнет действовать уже на следующих выборах президента России.

Отметим, что предложение прозвучало на фоне скандалов вокруг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Его незадекларированные счета в заграничных банках и вилла в Испании стали предметом разбирательства уже в рамках действующего законодательства. А вот родственники, которые имеют недвижимость и вид на жительство в Латвии, уже прямо попадают под третью поправку в него, которую предложила ЛДПР.