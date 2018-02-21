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21 февраля 2018
14:58  21 февраля 2018 18

Бывшие госслужащие прокомментировали слухи о возможном назначении Грудинина вице-премьером правительства России

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, жест рукой, грудинин павел
Павел Грудинин не может претендовать на кресло в правительстве, говорят экспертыФото: Анна Майорова © URA.RU

Циркулирующие в коммунистической среде слухи о возможном назначении Павла Грудинина после 18 марта вице-премьером или главой Минсельхоза не имеют под собой основания. Претендент на госслужбу должен быть безупречен с точки зрения закона, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Ранее представители нескольких региональных отделений КПРФ рассказали агентству, что их кандидат на президентских выборах рассчитывает в случае проигрыша получить высокий пост в правительстве.

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, жест рукой, грудинин павел, болдырев юрий
Павел Грудинин за короткое время стал фигурантом ряда скандалов
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Грудинин может забыть о своих амбициях — человек, приходящий на госслужбу, заполняет соответствующую декларацию. Он расписывает весь свой трудовой путь — в каком бизнесе участвовал, какие счета и где имел, чем занимаются его близкие и дальние родственники. После этого ФСБ проверяет претендента вдоль и поперек», — рассказал «URA.RU» политолог Олег Матвейчев, работавший ранее вице-губернатором Волгоградской области.

Он рассказал, что «одну девушку не взяли на работу секретаршей в администрацию президента только потому, что ее отец много лет назад на машине сбил человека».

«Для того, чтобы Грудинину хотя бы теоретически претендовать на какой-либо государственный пост, ему для начала придется продать все свои виллы в Испании и Латвии и закрыть все иностранные счета. Это касается и его родных», — отметил Матвейчев.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, ранее работавший в администрации президента, заявил «URA.RU», что бэкграунд Грудинина «не позволяет ему думать о кресле в правительстве»: «Человек должен иметь просто идеальную биографию, а Грудинину могут сказать — дескать, как с такой предысторией ты будешь работать в интересах России?».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
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