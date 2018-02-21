14:09 21 февраля 2018 11

Проблемы со входом возникли только у журналистов двух изданий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве журналистов Life и «Новой газеты» не пустили на встречу кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с работниками Московского инструментального завода. Хотя, как утверждают сотрудники СМИ, они заранее прошли все процедуры для аккредитации.

Перед началом встречи в КПРФ заявили, что корреспонденты этих двух изданий не значатся в списках по непонятным причинам, передает Life.ru. В то время как другие СМИ смогли беспрепятственно пройти на встречу.

Ранее Life провело расследование, которое касалось зарубежной недвижимости родственников Грудинина. Журналисты изучили земельные реестры Латвии, а также регистрационные документы на имущество. В итоге сотрудники издания пришли к выводу, что сын кандидата в президенты Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги. Грудинину роскошный дом обошелся в 2009 году в 129 тысяч лат (по курсу того периода — более 200 тысяч евро).

У супруги Артёма Натальи Грудининой в собственности, согласно материалам Life, также есть особняк в Латвии. Он расположен у побережья Балтийского моря, в селе Кестерциемс в Энгуре Тукумского района.

Внимание СМИ также привлекал второй сын кандидата Антон, у которого нашли особняк в Испании за 800 тысяч евро. Попадал в неловкую ситуацию и сам Павел Грудинин, когда уверял общественность, что у него нет зарубежных счетов.

Журналисты Life неоднократно задавали вопросы кандидату, связанные с заграничными счетами и недвижимостью. Грудинин реагировал на них крайне нервно. На его защиту приходилось вставать даже лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).