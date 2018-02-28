Финалист «Лидеров России» вошел в руководство Общественной палаты

На заседании Общественной палаты Московской области был избран заместитель председателя организации. Им стал финалист конкурса «Лидеры России», ведущий «Первого канала», Сергей Тугушев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Не воспринимайте меня как руководителя, не воспринимайте меня даже как первого среди равных, воспринимайте меня как равного среди равных, — цитирует Тугушева РИАМО, — Мы занимаемся общественной работой, мы работаем во благо общества, и у нас не может быть начальников и подчиненных». Тугушев также добавил, что занимается правозащитной деятельностью 20 лет.
Как указывается на сайте Общественной палаты Подмосковья, Сергей Тугушев по образованию экономист и журналист. С 2011 года он работает ведущим на «Первом канале». В 2018 году Тугушев стал финалистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».