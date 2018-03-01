Ученые признали купание в море опасным для здоровья

02:15 01 марта 2018 0

Опасные микробы попадают в море со сточными водами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Купание в море увеличивает риск появления различных заболеваний, в том числе органов слуха и пищеварения. К такому выводу пришли ученые Эксетерского университета, проанализировав 19 научных работ со всего мира о связи между плаванием в море и состоянием здоровья.

Также группа исследователей изучила медицинские показатели больше 120 тысяч человек, что только подтвердило гипотезу. Возникновение заболеваний из-за купания может быть вызвано инфекционными микроорганизмами, которые попадают в море вместе со сточными водами, пишет портал «Дни.ру».

Ранее научная группа из Франции и Канады выявила связь между чрезмерным употреблением алкоголя и слабоумием. Проанализировав медкарты 60 тысяч человек авторы исследования выяснили, что у 56,5% из них было выявлено слабоумие на ранней стадии.