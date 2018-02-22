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22 февраля 2018
21 февраля 2018
00:45  22 февраля 2018 4

Ученые нашли связь между алкоголем и слабоумием

Клипарты. Сургут , алкоголизм, бомж, пьяный
Больше половины злоупотребляющих алкоголем людей страдают от слабоумияФото: Алексей Андронов © URA.RU

Научная группа из Франции и Канады после проведенных исследований выяснила, что неумеренное потребление алкогольных напитков значительно повышает риск развития слабоумия.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав медицинские показатели почти 60 тысяч пациентов французский больниц. У 38,9% из них были серьезные проблемы с употреблением алкоголя, а 17,6% страдали от вызванных алкоголизмом расстройств. У всех — 56,5% пациентов — было выявлено слабоумие на ранней стадии. Причем выводы одинаково применимы как к мужчинам, так и к женщинам, пишет РИА «Новости».

В середине февраля группа ученых из университета Квинсленда выяснила опытным путем, что антидепрессанты помогают справиться с алкогольной зависимостью. Опыты проводили над крысами. После двух недель приема указанных препаратов, у подопытных восстановились первоначальные показатели.

Сергей Демин
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