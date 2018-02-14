Волки взяли в осаду сразу три деревни на Среднем Урале

В Свердловской области в последнее время обострилась ситуация с волками. На этот раз жертвами хищников стали жители сразу трех населенных пунктов в Красноуфимском районе: животные осадили деревни Русский Усть-Маш, Марийский Усть-Маш и Бугалыш. Волчьи стали начали наведываться в эти деревни и похищать собак прямо с цепи.
«Постоянно поступают жалобы от людей. За последние дни в Русском Усть-Маше прямо с цепи из конуры волки утащили двух собак, в Марийском Усть-Маше похитили трех собак, еще трех собак волки сожрали в Бугалыше. И ведь это не комнатные собаки, большие дворовые псы», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарий в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, но безуспешно — на звонки в ведомстве не отвечают.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что волчья стая терроризирует жителей деревни Гайны в Ачитском районе. Стая хищников в открытую бродит возле школы, роется в поисках пищи на свалке, похищает собак с цепи. В Карпинском городском округе после того, как вокруг деревень стали появляться многочисленные волчьи следы, решили принять контрмеры, и сейчас охотники активно расставляют по округе капканы и ловушки. Из-за того, что количество волков в Свердловской области сильно увеличилось, появился приказ № 308, по которому охотникам региона разрешили отстреливать волков в неограниченном количестве.