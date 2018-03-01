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01 марта 2018
15:03  01 марта 2018 8

Путин поставил задачу вдвое сократить число бедных в России

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Задачу должны выполнить за шесть летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Число бедных людей в России за шесть лет должно снизиться минимум в два раза: с 20,3 млн человек до десяти млн. Об этом в послании Федеральному собранию сообщил Владимир Путин.

«Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», — заметил глава страны. По его словам, «впервые в новейшей истории» власти смогли приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах почти четырех миллионов человек. Президент подчеркнул, что это не решит проблему окончательно, но станет важным шагом на пути к искоренению бедности.

По данным Росстата, в третьем квартале 2017 года величина прожиточного минимума составила 10328 рублей, а стоимость потребительной корзины равна 9620 рублям. Доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек (13,8% населения страны).

Ранее «URA.RU» запустило онлайн-трансляцию речи президента для Федерального Собрания. Агентство опубликовало список главных уральских политиков, которые приехали в Москву, чтобы из первых уст услышать стратегию развития страны.

Семен Гринберг
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