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01 марта 2018
16:19  01 марта 2018 2

«Это что, Гавайи были?» Россиян взбудоражила ядерная ракета на послании Путина. ВИДЕО

Сверхмощная российская ракета впечатлила присутствующихФОТО: скрин с видео

Во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию показали видео запуска баллистической ракеты, обходящей американскую ПРО. Российский лидер пошутил над западными коллегами, что нашло отклик среди пользователи соцсетей и непосредственно в зале, где читалось послание.

В своем выступлении президент на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности. Это сопровождалось в том числе показом 3D-ролика запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны (ПРО). Путин обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру. При этом президент отметил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем. «Это что, Гавайи были?» — послышались голоса из зала во время демонстрации видео, об этом написал в своем Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Демонстрация новых видов вооружения закончилась шуткой специально для «зарубежных партнеров»: «Когда-то вы не слушали Россию в вопросах ядерного потенциала. Теперь послушаете», — отметил Путин. Стотонная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменит стоящую на вооружении МБР «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана». «Сармат» оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, — цитирует президента «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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