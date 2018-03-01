Глава ВЦИОМ спрогнозировал явку на выборах президента

16:13 01 марта 2018 7

Прогноз может быть скорректирован в сторону увеличения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров спрогнозировал явку избирателей на выборы президента. По его данным, на участки для голосования придет 62-64% россиян, имеющих право голоса. Этот показатель может увеличиться, отметил Федоров.

«Порядка 70-71% опрошенных говорят, что точно придут на выборы. С учетом нашего опыта сопоставлений, сравнений предыдущих выборов, я бы сейчас дал осторожный прогноз, что явка может составить от 62 до 64%, — цитирует ТАСС слова руководителя ВЦИОМ. — Чем ближе к выборам, тем, я уверен, число людей, намеренных принять участие в голосовании, будет выше. Поэтому на сегодняшний день прогноз такой, а через неделю он может быть уже другой».

До этого Центр сообщил, что в конце февраля 70,9% респондентов заявили, что точно придут на выборы президента; еще 10,7%, «скорее всего», проголосуют; 10,6% опрошенных пока не решили, будут ли голосовать, а еще 6,5% не собираются идти на выборы.

Данные были получены при опросе, проведенном методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В избирательных бюллетенях будут имена Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова («Партия Роста»).