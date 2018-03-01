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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Пермского края
17:05  01 марта 2018 0

В Перми вспыхнул химзавод. Пять рабочих пострадали

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Пострадавших доставили в ожоговый центрФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми загорелся корпус химической компании. В пожаре пострадало пять сотрудников. Рабочих госпитализировали, один из них — в реанимации. Следователи начали проверку.

Пожар произошел 1 марта в Кировском районе города, в здании «Пермской химической компании». В огне пострадали пятеро рабочих. Их увезли в больницу с ожогами и отравлением. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Хорошавцева.

Сейчас в причинах ЧП разбираются следователи. «Мы проводим доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства ЧП. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Наталья Михалева
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