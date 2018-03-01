16:54 01 марта 2018 0

В МУПе, который возглавляет брат бывшей жены мэра Раиса Салахова, угрожают забастовками Фото: администрация Югорска

Сотрудники МУП «Югорскэнергогаз» (Югорск) угрожают устроить забастовку. Об этом «URA.RU» рассказал водитель, работающий в коммунальном предприятии, Олег Турчененко.

МУП «Югорскэнергогаз» является главной коммунальной компанией Югорска — это предприятие отвечает, например, за вывоз мусора и очистку улиц от снега. Как рассказал агентству Олег Турчененко, работающий водителем мусоровоза, в январе 2018 года у сотрудников резко упали зарплаты, а потом руководство и вовсе начало отменять классы и разряды, от которых зависит заработок сотрудников.

«Некоторые до 30% в зарплате потеряли. Директор убирает доплаты, меняет классность у водителей и других сотрудников, хотя никаких оснований для этого нет. С каждым годом ситуация в компании все хуже и хуже. Ничего не вкладывают, только все соки выжимают, как будто хотят потом по кускам растащить. Прокуратура проводила проверку, но ничего не выявила», — рассказал Турчененко.

Сотрудники компании написали письма на имя директора предприятия, где объявили, что готовы устроить забастовку. Пока что работники «Югорскэнергогаза» не определились с датой, а также думают над возможностью обращения в суды. «Консультировались с адвокатами. Оказывается, забастовку объявить не так просто, могут быть для нас последствия. Возможно, будем решать через суд», — отметил Олег Турчененко. Сотрудники «Югорскэнергогаза» также записали видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой разобраться в ситуации.

На момент публикации получить комментарий у директора «Югорскэнергогаза» Рамиля Султанова не удалось — в приемной сообщили, что у него совещание. В управлении внутренней политики и общественных связей администрации Югорска отказались комментировать происходящее по телефону, в адрес мэра города Раиса Салахова направлен официальный запрос. В департаменте общественных и внешних связей также пока что не прокомментировали эту ситуацию.

Как ранее сообщало «URA.RU», Рамиль Султанов возглавил «Югорскэнергогаз» в конце 2016 года. После этого оказалось, что он брат бывшей жены главы Югорска Раиса Салахова. В мэрии тогда заявили, что Султанов лишь временно руководит муниципальным предприятием, но затем родственник градоначальника получил пост директора уже на постоянной основе.