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01 марта 2018
20:49  01 марта 2018 0

«Предвижу истерику в американских СМИ». Пушков увидел в словах Путина ответ России на санкции Запада. ВИДЕО

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков приятно удивлен выступлением президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, пермский сенатор Алексей Пушков назвал послание президента РФ Путина Федеральному Собранию очень убедительным. В речи главы государства он увидел ответ России на недружественные действия Запада.

«Впервые на моей памяти выступление президента сопровождалось видеоматериалами о новейших системах оружия, которое есть у России. Это был очень, на мой взгляд, эффективный ход, убедительный и наглядный ход», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей». Сенатор отметил, что сейчас Запад представляет Россию как «врага», и демонстрация военного превосходства России вынуждает США считаться с нашей страной.

«Это важнейший элемент ответа РФ на политику Запада — политику санкций, политического, военного и спортивного давления, которая проводится по отношению к нам на протяжении последних четырех лет», — подчеркнул Пушков. При этом дипломат предупредил, что речь Путина вызовет «истерику среди американских СМИ».

1 марта, за две недели до выборов, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В этом году оно стало рекордным по продолжительности: выступление главы государства длилось почти два часа. Самым ярким моментом стала демонстрация баллистической ракеты «Сармат». «URA.RU» вело онлайн-трансляцию мероприятия.

Наталья Михалева
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