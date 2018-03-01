Жириновский «послал» журналиста из кремлевского пула. ВИДЕО

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский назвал известного журналиста Андрея Колесникова провокатором. Входящему в «кремлевский пул» корреспонденту «Коммерсанта» политик предложил «пойти вон» в ответ на вопрос о Ксении Собчак.
Колесников поинтересовался у кандидата в президенты причиной недавнего громкого конфликта с Ксенией Собчак. «Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится — пошел вон!» — прозвучало в ответ.
Как уже сообщало «URA.RU», скандал разразился во время записи дебатов между претендентами на пост главы государства на телевидении. Кандидат в президенты Владимир Жирновский покрыл обильной матерщиной кандидата в президенты Ксению Собчак. В ответ та облила его водой, чтобы «дедушка охолонул». Владимир Соловьев пообещал выпустить запись дискуссии в эфир целиком.
Следующий скандал не заставил себя ждать. Во время очередной записи дебатов кандидат от КПРФ Павел Грудинин демонстративно покинул студию. Сторонники коммунистической идеи после этого назвали его «истеричкой» и «меньшевиком».
Избирателей ждут на участках для голосования 18 марта. Им предстоит выбрать президента России из восьми кандидатов. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Григорий Явлинский («Яблоко»).