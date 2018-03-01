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01 марта 2018
17:07  01 марта 2018 13

«Миллиардер и истеричка». Коммунистов возмутило бегство Грудинина с теледебатов

IV конгресс РАПК
Максим Сурайкин высказался с большевистской прямотойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Представителей партии «Коммунисты России» возмутил уход с дебатов в студии «Первого канала» кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Крайне резко по этому поводу высказался его соперник на выборах — кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

«Товарищ Максим Сурайкин осудил миллиардера и меньшевика Грудинина за уход с теледебатов», — рассказали в пресс-службе партии. «Господин Грудинин, как истеричка, ушёл с дебатов, испугался, не может он нормально отвечать на вопросы, не уважает своих избирателей, не готов к политической борьбе! — считает Сурайкин. — Надо бороться, надо дорожить каждой минутой общения с избирателями! Я продолжу борьбу в телеэфире, продолжу борьбу за социализм». Себя Сурайкин позиционирует как будущего «сталинского президента», который поднимет зарплату до 70 тыс. рублей и пенсию до 40 тысяч, уволит правительство Медведева и восстановит Советский Союз.

Как уже сообщало «URA.RU», Павел Грудинин утром 1 марта покинул студию, где шли дебаты, заявив, что не намерен участвовать в «этом шоу». Его уход эксперты назвали «бегством» и «неумением держать удар».

На выборах, которые состоятся 18 марта, россиянам предстоит выбирать из восьми кандидатов. Среди них Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
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