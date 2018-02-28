22:15 28 февраля 2018 7

Теледива сумела постоять за себя и на словах, и на деле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак прокомментировала инцидент с матерной бранью и поливанием водой кандидата в президенты России Владимира Жириновского. Видеозапись скандальных дебатов появилась ранее в Сети.

«Надо было охолонуть дедушку. Он уже совсем развязывается и берега не видит. Начал меня оскорблять, — цитирует телеведущую РЕН-ТВ. — Я подумала, что его надо как-то окропить святой водицей. Мне кажется, он вообще, в принципе, профессиональный политический тролль».

Как уже сообщало «URA.RU», лидер ЛДПР обозвал свою соперницу по выборам «тварью» и девушкой с пониженной социальной ответственностью (применив краткий матерный эквивалент этого выражения). Экс-ведущая «Дома-2» недолго пребывала в ошеломлении — она выплеснула на оппонента стакан воды. Так лидер ЛДПР оказался в роли Бориса Немцова, которого сам облил в 1995 в прямом эфире апельсиновым соком.

О манере Жириновского вести себя не преминули язвительно высказаться в штабе Собчак. Журналист Владимир Соловьев, который выступал ведущим дебатов, пообещал выдать запись на экраны в полном объеме. По его мнению, «эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным». Регламентация же происходящего в эфире относится к прерогативе ЦИК.

До выборов президента России осталось меньше месяца. 18 марта гражданам страны предстоит сделать выбор между Владимиром Жириновский (ЛДПР), Ксенией Собчак («Гражданская инициатива»), Владимиром Путиным (самовыдвижение), Сергеем Бабуриным («Российский общенародный союз»), Павлом Грудининым (КПРФ), Максимом Сурайкиным («Коммунисты России»), Борисом Титовым (Партия роста) и Григорием Явлинским («Яблоко»).