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02 марта 2018
01 марта 2018
03:59  02 марта 2018 0

СМИ сообщили о пропаже психически больной дочери Распутиной

Маша Распутина не стала отвечать на вопрос о дочериФото: Instagram Маши Распутиной

Старшая дочь певицы Маши Распутиной — Лидия Ермакова — пропала без вести. После смерти ее отца Владимира Ермакова она вместе с его сыном — Алексеем — унаследовали четырехкомнатную квартиру в Москве. Последний обратился к нотариусу для оформления необходимых документов, но не может найти сестру.

Лидия не отвечает на телефонные звонки и не появляется по месту жительства, рассказала «Экспресс-газете» Ольга Мюнхаузен, знакомая покойного Ермакова.

«На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась», — заявила собеседница издания.

У дочери Распутиной, как отмечается, были проблемы со здоровьем, а одно время она лечилась в психиатрической клинике. Не исключено, что Лидия вновь находится под наблюдением медиков.

Сергей Демин
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