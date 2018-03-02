СМИ сообщили о пропаже психически больной дочери Распутиной

03:59 02 марта 2018 0

Маша Распутина не стала отвечать на вопрос о дочери Фото: Instagram Маши Распутиной

Старшая дочь певицы Маши Распутиной — Лидия Ермакова — пропала без вести. После смерти ее отца Владимира Ермакова она вместе с его сыном — Алексеем — унаследовали четырехкомнатную квартиру в Москве. Последний обратился к нотариусу для оформления необходимых документов, но не может найти сестру.

Лидия не отвечает на телефонные звонки и не появляется по месту жительства, рассказала «Экспресс-газете» Ольга Мюнхаузен, знакомая покойного Ермакова.

«На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась», — заявила собеседница издания.

У дочери Распутиной, как отмечается, были проблемы со здоровьем, а одно время она лечилась в психиатрической клинике. Не исключено, что Лидия вновь находится под наблюдением медиков.