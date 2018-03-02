Звезда «Уральских пельменей» рассказала, почему влюбилась во второго мужа

Актриса и участница шоу «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала, что во второго своего супруга бизнесмена Дмитрия Дылдина она влюбилась из-за ягод и меда. Он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным.
По словам уральской актрисы, Дылдин занимался пчеловодством и потому в его распоряжении всегда были мед и ягоды, которыми он ее и угощал. Это, по мнению Иланы, и стало поводом для близких отношений. Первым мужем Иланы был музыкант Антон Юрьев, однако их брак продлился недолго, пишет Vista News.
В настоящее время Юрьева и Дылдин воспитывают двухлетнюю дочь Диану. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью. По ее словам, в карьере и семье должен быть баланс. И если у человека не получается найти гармонию с помощью интуиции, то это можно сделать, по мнению Юрьевой, с помощью графика, чтобы было время и для семьи, и для работы.
Ранее Илана Юрьева заявляла, что перестанет водить дочь в детский сад. Вместо этого у ребенка будет домашнее обучение. По словам артистки, ей не нравится, что ее дочь болеет из-за чужой безответственности.