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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
08:22  02 марта 2018 1

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, почему влюбилась во второго мужа

Юмористический концерт «Дневниковый период» от «Уральских пельменей». Екатеринбург
В бизнесмена она влюбилась из-за ягод и медаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса и участница шоу «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала, что во второго своего супруга бизнесмена Дмитрия Дылдина она влюбилась из-за ягод и меда. Он постоянно пытался накормить ее чем-то вкусным.

По словам уральской актрисы, Дылдин занимался пчеловодством и потому в его распоряжении всегда были мед и ягоды, которыми он ее и угощал. Это, по мнению Иланы, и стало поводом для близких отношений. Первым мужем Иланы был музыкант Антон Юрьев, однако их брак продлился недолго, пишет Vista News.

В настоящее время Юрьева и Дылдин воспитывают двухлетнюю дочь Диану. Артистка призналась, что старается быть хорошей женой и матерью, однако она не всегда довольна своей жизнью. По ее словам, в карьере и семье должен быть баланс. И если у человека не получается найти гармонию с помощью интуиции, то это можно сделать, по мнению Юрьевой, с помощью графика, чтобы было время и для семьи, и для работы.

Ранее Илана Юрьева заявляла, что перестанет водить дочь в детский сад. Вместо этого у ребенка будет домашнее обучение. По словам артистки, ей не нравится, что ее дочь болеет из-за чужой безответственности.

Иван Шестак
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