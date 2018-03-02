Кандидаты в президенты потратили на свои кампании почти миллиард рублей

09:34 02 марта 2018 1

Выборы президента России пройдут 18 марта Фото: depositphotos.com © URA.RU

Центризбирком опубликовал обновленные данные о расходах на предвыборную кампанию кандидатов в президенты России. К 27 февраля общая сумма затрат кандидатов приблизилась к одному миллиарду рублей.

Известно, что из 400 миллионов рублей, поступивших в избирательный фонд Владимира Путина, к 27 февраля израсходовано свыше 222 миллионов. Из них 27 миллионов было потрачено за последнюю неделю. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в период с 20 по 27 февраля потратил 56 миллионов рублей (при общем бюджете в 398 млн), кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский 41 миллион.

Далее расположился представитель Партии роста Борис Титов (39 миллионов) и кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (11 миллионов). Ранее телеканал RT сообщил, что кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин израсходовал практически все средства своего избирательного фонда. Из 7,5 миллиона рублей в его распоряжении осталось только 200 тысяч. Меньше других на предвыборную кампанию потратил коммунист Максим Сурайкин — 1 375 миллиона рублей. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина на 27 февраля составили более 160 миллионов рублей. Всего на счета кандидатов к 27 февраля поступило 1,38 млрд руб, из них 960 миллионов рублей уже израсходованы.

Выборы президента России состоятся в воскресенье, 18 марта. Выборы президента, напомним, пройдут 18 марта. За пост главы государства будут бороться восемь кандидатов: Владимир Жириновский от ЛДПР, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от «Яблока», Ксения Собчак от «Гражданской платформы». Действующий президент страны Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.